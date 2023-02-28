Окупанти зводять нові будинки в Маріуполі з тіл загиблих жителів – депутат міськради
Російські окупанти планують створити нові будинки в Маріуполі з тіл загиблих жителів. РФ перетворює на будівельну суміш бетон разом з померлими маріупольцями.
Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін.
– Вони намагаються приховати воєнні злочини. Коли російська авіація бомбила ФАБами (фугасні авіабомби, – Ред.), зокрема, Лівобережний район, практично все місто, то вони зруйнували всі будинки до того, що люди, які ховалися в підвалах, їх просто поховали там. Ніхто їх звідси не діставав, і для того, щоб приховати сліди тих злочинів, вони просто весь цей будівельний матеріал вивозять на полігон.
А далі відбувається ще більш цинічне – вони перетворюють на будівельну суміш весь цей бетон разом з тілами маріупольців. Увага! Для чого? Для того, щоб потім з цього матеріалу будувати нові будинки. Це навіть не нацистська Німеччина з концтаборами під час Другої світової війни – це ще гірше, – повідомив він.
За його словами, багато людей у Маріуполі помирають внаслідок сильного холоду, зокрема, через відсутність теплопостачання взимку.
– Все у Маріуполі відбувається в приказному порядку. Багато людей, я вам скажу чесно, живуть досі у підвалах будинків. Наприклад, у Лівобережному районі я знаю ці будинки, мені люди розповідали. Багато людей помирають взимку, тому що там +6°C, +8°C. Уявіть, смертність у Маріуполі при населенні 100-120 тис. приблизно така сама, як була, коли в місті жили понад 500 тис. мешканців. Тобто вп’ятеро смертність виросла, – зазначив Забавін.