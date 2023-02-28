Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Окупанти зводять нові будинки в Маріуполі з тіл загиблих жителів – депутат міськради

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Маріуполь
Фото: Getty Images

Російські окупанти планують створити нові будинки в Маріуполі з тіл загиблих жителів. РФ перетворює на будівельну суміш бетон разом з померлими маріупольцями.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін.

– Вони намагаються приховати воєнні злочини. Коли російська авіація бомбила ФАБами (фугасні авіабомби, – Ред.), зокрема, Лівобережний район, практично все місто, то вони зруйнували всі будинки до того, що люди, які ховалися в підвалах, їх просто поховали там. Ніхто їх звідси не діставав, і для того, щоб приховати сліди тих злочинів, вони просто весь цей будівельний матеріал вивозять на полігон.

А далі відбувається ще більш цинічне – вони перетворюють на будівельну суміш весь цей бетон разом з тілами маріупольців. Увага! Для чого? Для того, щоб потім з цього матеріалу будувати нові будинки. Це навіть не нацистська Німеччина з концтаборами під час Другої світової війни – це ще гірше, – повідомив він.

За його словами, багато людей у Маріуполі помирають внаслідок сильного холоду, зокрема, через відсутність теплопостачання взимку.

Зараз дивляться

– Все у Маріуполі відбувається в приказному порядку. Багато людей, я вам скажу чесно, живуть досі у підвалах будинків. Наприклад, у Лівобережному районі я знаю ці будинки, мені люди розповідали. Багато людей помирають взимку, тому що там +6°C, +8°C. Уявіть, смертність у Маріуполі при населенні 100-120 тис. приблизно така сама, як була, коли в місті жили понад 500 тис. мешканців. Тобто вп’ятеро смертність виросла, – зазначив Забавін.

Читайте
Жінки, діти, старости, листоноші, мери і двірники: Буданов назвав відсоток цивільних у полоні РФ

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка