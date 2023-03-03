Минреинтеграции инициирует принудительную эвакуацию семей с детьми из зоны боевых действий

Март, 03 в 12:02

Власть должна взять на себя ответственность за безопасность детей, которые находятся в районах ведения боевых действий, если родители не могут об этом позаботиться, заявила вице-премьер — министр Ирина Верещук на заседании координационного штаба по вопросам деоккупированных территорий.

По ее словам, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий уже подготовило соответствующий проект постановления.

Согласно документу, ОВА разрешат по согласованию с органами военного командования и координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации принимать решение о принудительной эвакуации детей с их родителями или лицами, которые их заменяют.

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Верещук отметила, что такие решения могут приниматься по отдельным населенным пунктам, и отказ родителей от обязательной эвакуации не допускается.