Мінреінтеграції ініціює примусову евакуацію родин з дітьми із зони бойових дій
Влада має взяти на себе відповідальність за безпеку дітей, які перебувають у районах ведення бойових дій, якщо батьки не можуть про це подбати, заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук на засіданні координаційного штабу з питань деокупованих територій.
За її словами, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вже підготувало відповідний проєкт постанови.
Згідно з документом, ОВА дозволять за погодженням з органами військового командування та координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації ухвалювати рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють.
Верещук наголосила, що такі рішення можуть ухвалюватися щодо окремих населених пунктів, і відмова батьків від обов’язкової евакуації не допускається.
– Якщо батьки не можуть подбати про безпеку дітей, це зробить держава, – підсумувала глава Мінреінтеграції.