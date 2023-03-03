Мінреінтеграції ініціює примусову евакуацію родин з дітьми із зони бойових дій

Березень, 03 в 12:02

Влада має взяти на себе відповідальність за безпеку дітей, які перебувають у районах ведення бойових дій, якщо батьки не можуть про це подбати, заявила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук на засіданні координаційного штабу з питань деокупованих територій.

За її словами, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вже підготувало відповідний проєкт постанови.

Згідно з документом, ОВА дозволять за погодженням з органами військового командування та координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації ухвалювати рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або особами, які їх замінюють.

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Верещук наголосила, що такі рішення можуть ухвалюватися щодо окремих населених пунктів, і відмова батьків від обов’язкової евакуації не допускається.