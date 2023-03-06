Март, 06 в 20:09

Верховной Раде Украины предлагают разрешить выезжать за границу во время действия военного положения студентам иностранных вузов, спортсменам и другим гражданам, не подлежащим мобилизации.

Соответствующие законопроекты №9074 и №9075 появились на сайте ВР. Их инициатором является нардеп Георгий Мазурашу (Слуга народа).

Документом №9074 предлагается обеспечить возможность украинским спортсменам выезжать за границу в условиях военного положения для участия в международных соревнованиях и других спортивных мероприятиях.

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– Постановлением Кабмина унормирована возможность выезжать за границу сборным командам Украины. Однако есть много других спортивных мероприятий за рубежом, участие в которых украинских спортсменов является престижным, важным, полезным, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ касается не только спортсменов, но и других военнообязанных граждан. Он содержит следующие ключевые пункты:

Военнообязанные граждане должны дополнительно предоставлять письменное разрешение на временный выезд из Украины от территориального центра комплектования и соцподдержки или нотариально заверенное обязательство вернуться не позже чем через 30 дней после выезда.

Военнообязанные граждане, имеющие отсрочку от мобилизации (или забронированные за определенным предприятием/учреждением), должны дополнительно предоставить документ, подтверждающий это.

Спортсмены и другие военнообязанные (тренеры, врачи, представители команд), желающие выехать из Украины для участия в международных соревнованиях, должны дополнительно предоставить письмо-подтверждение от центрального органа исполнительной власти или национальной спортивной федерации о выезде на спортивное мероприятие.

Граждане, без уважительных причин нарушившие срок возвращения в Украину, должны понести ответственность. Таких людей могут освободить от наказания при добровольном перечислении средств на спецсчет для помощи Вооруженным силам Украины (в сумме, равной размеру прожиточного минимума за каждую дополнительную неделю пребывания за границей).

К уважительным причинам несвоевременного возвращения в Украину предлагается отнести: запрет на выезд из страны пребывания; стихийные бедствия, крушения, аварии; нахождение на стационарном лечении; выполнение задач в интересах Украины; другие обстоятельства, препятствующие возвращению.

Законопроект №9075 предусматривает возможность для украинских студентов мужского пола, обучающихся в иностранных вузах, и других категорий граждан, которые не подлежат мобилизации, свободно выезжать за границу.

Для этого потребуется согласование территориального центра комплектования и соцподдержки (бывший военкомат). Кроме того, человек, желающий уехать из Украины, должен взять на себя официальное обязательство вернуться не позже истечения срока, на который он не подлежит мобилизации, или в течение 30 дней после выезда.

За нарушение сроков возвращения также предлагается ввести ответственность (как альтернатива – перечисление средств на ВСУ).

Как известно, в Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение из-за полномасштабного вторжения войск РФ. В этот период действует запрет на выезд за границу военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, однако есть и ряд исключений.

В конце января президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете чиновникам выезжать за границу в личных целях во время войны.