Выезд чиновников за границу: в ГПСУ объяснили, какие есть исключения

Январь, 30 в 13:02

Украинские чиновники и чиновницы могут выезжать за границу в служебные командировки, для посещения несовершеннолетних детей, для лечения или в случае смерти родных.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

— Руководитель ГПСУ может предоставить разрешение на выезд человеку, который является родителем-одиночкой, для посещения детей до 18 лет, которые находятся за пределами Украины, или для их сопровождения за пределы Украины. Для этого должны быть подтверждающие документы. Еще одно исключение — лечение за границей. В этом случае должно быть письмо от Минздрава, подтверждающее необходимость лечения и возможность зарубежной больницы принять этого человека, — пояснил он.

Также глава ГПСУ может принять решение о выезде чиновников за границу, если у них там умер близкий родственник. Для этого тоже нужно предоставить подтверждающие документы.

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По словам Демченко, украинские пограничники еще не получили в полном объеме списки чиновников, подпадающих под запрет на выезд за границу.

Однако давления со стороны чиновников не может быть, поскольку инспекторы ГПСУ, как и раньше, будут руководствоваться нормами законодательства, которые регламентируют пересечение государственной границы.

Напомним, что 24 января президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете должностным лицам выезжать за границу в личных целях, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.

Теперь выезжать из страны также запрещено женщинам-госслужащим и депутатам советов всех уровней.