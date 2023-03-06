Березень, 06 в 20:09

Верховній Раді України пропонують дозволити виїжджати за кордон під час дії воєнного стану студентам іноземних вишів, спортсменам та іншим громадянам, котрі не підлягають мобілізації.

Відповідні законопроєкти №9074 та №9075 з’явилися на сайті ВР. Їх ініціатором є нардеп Георгій Мазурашу (Слуга народу).

Документом №9074 пропонується забезпечити можливість українським спортсменам виїжджати за кордон в умовах воєнного стану для участі в міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах.

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– Постановою Кабміну унормована можливість виїжджати за кордон збірним командам України. Проте є багато інших спортивних заходів за кордоном, участь в яких українських спортсменів є престижною, важливою, корисною, – йдеться в пояснювальні записці до законопроєкту.

Документ стосується не лише спортсменів, а й інших військовозобов’язаних громадян. Він містить такі ключові пункти:

Військовозобов’язані громадяни мають додатково надавати письмовий дозвіл на тимчасовий виїзд з України від територіального центру комплектування та соцпідтримки, або нотарільно засвідчене зобов’язання повернутися не пізніше, ніж через 30 днів після виїзду.

Військовозобов’язані громадяни, які мають відстрочку від мобілізації (або заброньовані за певним підприємством/установою), повинні додатково надати документ, який це підтверджує.

Спортсмени та інші військовозобов’язані (тренери, лікарі, представники команд), які хочуть виїхати з України для участі у міжнародних змаганнях, мають додатково надати лист-підтвердження від центрального органу виконавчої влади або національної спортивної федерації про виїзд на спортивний захід.

Громадяни, які без поважних причин порушили термін повернення в Україну, мають понести відповідальність. Таких людей можуть звільнити від покарання за умов добровільного перерахунку коштів на спецрахунок для допомоги Збройним силам України (в сумі, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму за кожен додатковий тиждень перебування за кордоном).

До поважних причин несвоєчасного повернення в Україну пропонується віднести: заборону на виїзд з країни перебування; стихійні лиха, катастрофи, аварії; перебування на стаціонарному лікуванні; виконання завдань в інтересах України; інші обставини, які перешкоджають поверненню.

Законопроєкт №9075 передбачає можливість для українських студентів чоловічої статі, котрі навчаються в іноземних вишах, та іншим категоріям громадян, які не підлягають мобілізації, вільно виїжджати за кордон.

Для цього потрібно буде отримати погодження територіального центру комплектування та соцпідтримки (колишній військкомат). Крім того, людина, яка хоче виїхати з України, має взяти на себе офіційне зобов’язання повернутися не пізніше завершення терміну, на який вона не підлягає мобілізації, або протягом 30 днів після виїзду.

За порушення термінів повернення також пропонується запровадити відповідальність (як альтернатива – перерахування коштів на ЗСУ).

Як відомо, в Україні з 24 лютого 2022 року діє воєнний стан через повномасштабне вторгнення військ РФ. У цей період діє заборона на виїзд за кордон військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років, проте є й низка винятків.

Наприкінці січня президент Володимир Зеленський підписав указ про заборону чиновникам виїжджати за кордон в особистих цілях під час війни.