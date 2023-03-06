Март, 06 в 13:42

Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) на логистических базах и складах ПАО Укрнафта и ПАО Укртатнафта изъяли более 16 тыс. тонн нефтепродуктов.

Общая стоимость продукции составляет почти 800 млн грн.

В СБУ отмечают, что заблокировали возможный нелегальный сбыт нефтепродуктов, которые с Укрнафты и Укртатнафты незаконно вывел предыдущий менеджмент этих компаний.

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По данным СБУ, представители Укртатнафты в течение 2022 года отгружали топливо по адресам аффилированных компаний без указания операций в налоговой отчетности. А подконтрольные АЗС реализовывали оптовые партии нефтепродуктов без уплаты акцизного налога.

СБУ изъяла топлива на 800 млн, которое незаконно вывело экс-руководство Укрнафты и Укртатнафты / 2 фотографии

Ранее СБУ совместно с БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд грн бывшими владельцами и топ-менеджментом Укрнафты и Укртатнафты.

Сейчас сообщено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору ПАО Укртатнафта, который сейчас находится под стражей.