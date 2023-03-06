Березень, 06 в 13:42

Служба безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) на логістичних базах і складах ПАТ Укрнафта і ПАТ Укртатнафта вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів.

Загальна вартість продукції становить майже 800 млн грн.

У СБУ наголошують, що заблокували можливий нелегальний збут нафтопродуктів, які з Укрнафти й Укртатнафти незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній.

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Вилучені паливно-мастильні матеріали надалі планують передати потреби Сил оборони України.

За даними СБУ, представники Укртатнафти впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без зазначення операцій у податковій звітності. А підконтрольні АЗС реалізовували оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.

СБУ вилучила пального на 800 млн, яке незаконно вивело екскерівництво Укрнафти і Укртатнафти / 2 фотографии

Раніше СБУ спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн колишніми власниками і топменеджментом Укрнафти та Укртатнафти.

Наразі повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору ПАТ Укртатнафта, який нині перебуває під вартою.