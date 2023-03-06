Март, 06 в 18:00

За год полномасштабной войны рынок труда в Украине стабилизировался: количество вакансий растет. В то же время, для IT-отрасли февраль 2023 года был не слишком удачным.

Об этом говорится в анализе платформы для работы с открытыми государственными данными Опендатабот.

– За год с начала большой войны рынок труда стабилизировался: вакансий становится больше, в отличие от резюме. После рекордного количества вакансий в начале года количество объявлений от работодателей продолжает расти, – отмечается в анализе.

Так, в прошлом месяце количество предложений о работе увеличилось на 11% по сравнению с январем, но это все равно в 1,5 раза меньше, чем в феврале 2022 года.

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Наибольший прирост в феврале-2023 произошел: в Кировоградской (+22%), Днепропетровской (+16%) и Черновицкой (+15%) областях. Оживилась бизнес-активность в Николаевской и Черниговской областях (+15% вакансий). Эти регионы недавно страдали от российской оккупации.

В то же время, количество новых резюме за месяц сократилось на 8% (до 402 тыс.) после пиковых показателей в январе. Мужчины за месяц подали на 7% меньше резюме. Число женщин, создавших резюме, за месяц не изменилось, однако они все же активнее ищут работу.

Среди соискателей работы в феврале почти одинаковое количество людей без опыта (32,7%) и с опытом работы более пяти лет (33,9%).

Чаще работу искала молодежь в возрасте 16-24 лет (таких граждан почти вдвое больше, чем соискателей работы в возрастной категории 25-35).

Не слишком удачным был февраль для IT-специалистов:

зарплаты у работников с опытом более пяти лет снизились по сравнению с февралем 2022 года;

рекрутеры сделали 74 тыс. запросов на контакты (самый низкий показатель с 2020 года);

на 2% уменьшилось количество активированных кандидатов;

компании обнародовали на сервисе по поиску работы для IТ-специалистов Djinni на 1 059 меньше вакансий, чем в январе (в общей сложности было 13 573 вакансии);

в то же время, по данным сервиса Djinni, количество наймов IТ-специалистов в феврале выросло на 30% за месяц (показатель вернулся к уровню 2022 года).

Что касается бизнеса, то в феврале несколько уменьшилось количество регистраций новых ФЛП (до 16,6 тыс.), однако возросло количество регистраций новых компаний (2,7 тыс.).

Источник: Опендатабот