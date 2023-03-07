Оккупантам не хватает коллаборантов на Донбассе, поэтому они привлекают работников ФСБ из РФ — ЦНС

Март, 07 в 17:38

Российские захватчики имеют дефицит коллаборантов на временно оккупированных территориях Донецкой области, поэтому решили отправлять работников из ФСБ, полиции, МВД и прокуратуры в РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. По данным ЦНС, россияне не могут набрать достаточное количество желающих к сотрудничеству на временно оккупированных территориях, чтобы наполнить фейковые органы оккупационной администрации.

В частности, на Донбассе захватчикам не хватает коллаборантов, готовых идти работать в карательные псевдоструктуры – в первую очередь речь идет о так называемой полиции и прокуратуре, которые должны наладить “административно-полицейский режим” оккупантов.

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– После обострения гуманитарного кризиса и массовой мобилизации мужчин с ВОТ, местное население окончательно перестало верить пропаганде оккупантов о “русском мире”. Города выходят из-под контроля россиян. Правительство РФ приняло решение отправлять работников их МВД, а также ФСБ и прокуратур на ВОТ Украины для стабилизации ситуации, – отмечают в ЦНС.

В сообщении говорится, что для этих людей россияне уже готовят жилой фонд, фактически отжимая квартиры у местных жителей.

Командировки будут происходить на ротационной основе, а российские работники будут получать премии и даже статус участников “специальной военной операции”, как называет РФ войну против Украины.