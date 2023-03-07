Окупантам не вистачає колаборантів на Донбасі, тому вони залучають працівників ФСБ із РФ – ЦНС

Березень, 07 в 17:38

Російські загарбники мають дефіцит колаборантів на тимчасово окупованих територіях Донецької області, тому вирішили відправляти працівників з ФСБ, поліції, МВС і прокуратури у РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. За даними ЦНС, росіяни не можуть набрати достатню кількість охочих до співпраці на тимчасово окупованих територіях, щоб наповнити фейкові органи окупаційної адміністрації.

Зокрема, на Донбасі загарбникам бракує колаборантів, які готові йти працювати до каральних псевдоструктур – передусім ідеться про так звану поліцію та прокуратуру, які мають налагодити “адміністративно-поліцейський режим” окупантів.

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– Після загострення гуманітарної кризи та масової мобілізації чоловіків із ТОТ, місцеве населення остаточно перестало вірити пропаганді окупантів про “русскій мір”. Міста виходять з-під контролю росіян. Уряд РФ ухвалив рішення відряджати працівників їхнього МВС, а також ФСБ і прокуратур на ТОТ України для стабілізації ситуації, – зазначають у ЦНС.

У повідомленні йдеться, що для цих людей росіяни вже готують житловий фонд, фактично “віджимаючи” квартири у місцевих жителів.

Відрядження відбуватимуться на ротаційній основі, а російські працівники отримуватимуть премії та навіть статус учасників “спеціальної військової операції”, як називає РФ війну проти України.