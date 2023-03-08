Вдарили під час залпу: спецпризначенці знищили FPV-дроном російський Сонцепьок
Фото: СБУ
Українські захисники знищили за допомогою дрона російську важку вогнеметну систему Сонцепьок прямо в момент її залпу.
Про це повідомляє Служба безпеки України, яка оприлюднила відеозапис з успішною роботою Сил спеціальних операцій.
Воїни змогли знищити цю систему FPV-дроном (відрізняється від звичайного можливістю здійснювати трансляцію відео в режимі реального часу з камери безпілотника на монітор, окуляри або шолом пілота).
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– Воїни Центру спецоперацій А Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему Сонцепьок прямо в момент її залпу. “Друга армія світу” залишилась без ще одного “аналоговнєту”. Працюємо далі до повної перемоги України, – наголошують у СБУ.