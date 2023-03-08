Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Вдарили під час залпу: спецпризначенці знищили FPV-дроном російський Сонцепьок

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Вдарили під час залпу: спецпризначенці знищили FPV-дроном російський Сонцепьок
Фото: СБУ

Українські захисники знищили за допомогою дрона російську важку вогнеметну систему Сонцепьок прямо в момент її залпу.

Про це повідомляє Служба безпеки України, яка оприлюднила відеозапис з успішною роботою Сил спеціальних операцій.

Воїни змогли знищити цю систему FPV-дроном (відрізняється від звичайного можливістю здійснювати трансляцію відео в режимі реального часу з камери безпілотника на монітор, окуляри або шолом пілота).

Зараз дивляться

– Воїни Центру спецоперацій А Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему Сонцепьок прямо в момент її залпу. “Друга армія світу” залишилась без ще одного “аналоговнєту”. Працюємо далі до повної перемоги України, – наголошують у СБУ.

Читайте
Відрізали одну ногу, ще семеро 300-х: окупанти скаржаться на значні втрати в армії РФ – перехоплення ГУР

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка