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Факти / Україна / Суспільство

На Одещині через ворожу атаку застосовуються екстрені відключення світла

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Енергетика-світло-електрика
Фото: Pixabay

Через ракетну атаку російського ворога на Одещині застосовуються екстрені відключення світла.

Про це повідомляють в ДТЕК Одеські електромережі.

Енергетики наголошують, що відключення світла споживачам – це вимушений превентивний крок, який дасть змогу уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети уразять цілі.

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Також у ДТЕК наголосили, що після екстрених відключень лінії підключаємо поступово, по черзі для уникнення перевантаження на мережу.

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