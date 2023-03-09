На Одещині через ворожу атаку застосовуються екстрені відключення світла
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Через ракетну атаку російського ворога на Одещині застосовуються екстрені відключення світла.
Про це повідомляють в ДТЕК Одеські електромережі.
Енергетики наголошують, що відключення світла споживачам – це вимушений превентивний крок, який дасть змогу уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети уразять цілі.
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Також у ДТЕК наголосили, що після екстрених відключень лінії підключаємо поступово, по черзі для уникнення перевантаження на мережу.