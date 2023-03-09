Март, 09 в 15:30

Погода в Украине 10 марта будет переменчивой. Если на Севере будет пролетать снег, то в некоторых регионах на Западе — значительное повышение температуры воздуха.

В пятницу в восточных, юго-восточных областях, а также на Закарпатье и Волыни ожидается небольшой дождь, в северных регионах — с мокрым снегом.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, завтра будет преобладать юго-западный ветер до 5-10 м/с.

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Температура воздуха ночью прогнозируется в диапазоне +2…+7, на Севере — от -3 до +2.

Днем потеплеет до +8…+13, на Юге, Закарпатье и Прикарпатье — до +17.

В северных регионах завтра будет +4…+9.

В марте 2023 года средняя месячная температура ожидается в диапазоне от +2 до +7 градусов. Такие показатели превышают норму на два градуса.