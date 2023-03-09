Сніг, дощ, місцями до +17: прогноз погоди в Україні на 10 березня (карта)
Фото: Depositphotos
Погода в Україні 10 березня буде мінливою. Якщо на Півночі пролітатиме сніг, то в деяких регіонах на Заході – значне підвищення температури повітря.
У п’ятницю у східних, південно-східних областях, а також на Закарпатті та Волині очікується невеликий дощ, у північніх регіонах – з мокрим снігом.
За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, завтра переважатиме південно-західний вітер до 5-10 м/с.
Зараз дивляться
Температура повітря вночі прогнозується в діапазоні +2…+7, на Півночі – від -3 до +2.
Вдень потепліє до +8…+13, на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – до +17.
У північних регіонах завтра буде +4…+9.
У березні 2023 року середня місячна температура очікується у діапазоні від +2 до +7 градусів. Такі показники перевищують норму на два градуси.