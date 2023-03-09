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Сніг, дощ, місцями до +17: прогноз погоди в Україні на 10 березня (карта)

Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Фото: Depositphotos

Погода в Україні 10 березня буде мінливою. Якщо на Півночі пролітатиме сніг, то в деяких регіонах на Заході – значне підвищення температури повітря.

У п’ятницю у східних, південно-східних областях, а також на Закарпатті та Волині очікується невеликий дощ, у північніх регіонах – з мокрим снігом.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, завтра переважатиме південно-західний вітер до 5-10 м/с.

Зараз дивляться

Температура повітря вночі прогнозується в діапазоні +2…+7, на Півночі – від -3 до +2.

Вдень потепліє до +8…+13, на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – до +17.

У північних регіонах завтра буде +4…+9.

прогноз погоди в Україні на 10 березня

Укргідрометцентр

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У березні 2023 року середня місячна температура очікується у діапазоні від +2 до +7 градусів. Такі показники перевищують норму на два градуси.

Джерело: Укргідрометцентр
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