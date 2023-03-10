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Факты / Україна / Общество

Центральная – новое название Юго-Западной железной дороги: результаты голосования в Дії

Валентина Летяк, редактор ленты
УЗ Укрзалізниця
Фото: УЗ

В течение недели более 1,1 млн украинцев проголосовали в Дії за переименование Юго-Западной железной дороги. Ее новое название – Центральная железная дорога.

Этот вариант набрал более 417,2 тыс. голосов.

Как распределились голоса за следующие три варианта:

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  • Киевская – 328,6 тыс.;
  • Столичная – 242,4 тыс.;
  • Северная – 138,9 тыс.

В то же время украинизация железной дороги продолжается. На очереди – переименование Южной, которая также получила название по географической привязке к российской империи, хотя территориально размещена в совершенно других регионах.

Южная железная дорога охватывает территории Харьковской, Полтавской, Сумской, отдельные районы Черниговской и Луганской областей.

Новый опрос уже стартовал в Дії и продлится до 17 марта.

Варианты названий:

  1. Харьковская;
  2. Слобожанская;
  3. Слободская;
  4. Восточная.
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Украинцы выбирают новое название железной дороги: в Дії стартовал опрос

Источник: Дія
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