Центральная – новое название Юго-Западной железной дороги: результаты голосования в Дії
Фото: УЗ
В течение недели более 1,1 млн украинцев проголосовали в Дії за переименование Юго-Западной железной дороги. Ее новое название – Центральная железная дорога.
Этот вариант набрал более 417,2 тыс. голосов.
Как распределились голоса за следующие три варианта:
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- Киевская – 328,6 тыс.;
- Столичная – 242,4 тыс.;
- Северная – 138,9 тыс.
В то же время украинизация железной дороги продолжается. На очереди – переименование Южной, которая также получила название по географической привязке к российской империи, хотя территориально размещена в совершенно других регионах.
Южная железная дорога охватывает территории Харьковской, Полтавской, Сумской, отдельные районы Черниговской и Луганской областей.
Новый опрос уже стартовал в Дії и продлится до 17 марта.
Варианты названий:
- Харьковская;
- Слобожанская;
- Слободская;
- Восточная.