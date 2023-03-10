Центральна – нова назва Південно-Західної залізниці: результати голосування в Дії
Фото: УЗ
Протягом тижня понад 1,1 млн українців проголосували в Дії за перейменування Південно-Західної залізниці. Її нова назва – Центральна залізниця.
Цей варіант набрав понад 417,2 тис. голосів.
Як розподілилися голоси за наступні три варіанти:
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- Київська – 328,6 тис.;
- Столична – 242,4 тис.;
- Північна – 138,9 тис.
Водночас українізація залізниці триває. На черзі – перейменування Південної, яка також отримала назву за географічною прив’язкою до російської імперії, хоча територіально розміщена у зовсім інших регіонах.
Південна залізниця охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської та Луганської областей.
Нове опитування вже стартувало в Дії і триватиме до 17 березня.
Варіанти назв:
- Харківська;
- Слобожанська;
- Слобідська;
- Східна.