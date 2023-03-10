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Факти / Україна / Суспільство

Центральна – нова назва Південно-Західної залізниці: результати голосування в Дії

Валентина Летяк, редакторка стрічки
УЗ Укрзалізниця
Фото: УЗ

Протягом тижня понад 1,1 млн українців проголосували в Дії за перейменування Південно-Західної залізниці. Її нова назва – Центральна залізниця.

Цей варіант набрав понад 417,2 тис. голосів.

Як розподілилися голоси за наступні три варіанти:

Зараз дивляться
  • Київська – 328,6 тис.;
  • Столична – 242,4 тис.;
  • Північна – 138,9 тис.

Водночас українізація залізниці триває. На черзі – перейменування Південної, яка також отримала назву за географічною прив’язкою до російської імперії, хоча територіально розміщена у зовсім інших регіонах.

Південна залізниця охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської та Луганської областей.

Нове опитування вже стартувало в Дії і триватиме до 17 березня.

Варіанти назв:

  1. Харківська;
  2. Слобожанська;
  3. Слобідська;
  4. Східна.
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Українці обирають нову назву залізниці: у Дії стартувало опитування

Джерело: Дія
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