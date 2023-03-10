Центральна – нова назва Південно-Західної залізниці: результати голосування в Дії

Березень, 10 в 11:18

Протягом тижня понад 1,1 млн українців проголосували в Дії за перейменування Південно-Західної залізниці. Її нова назва – Центральна залізниця.

Цей варіант набрав понад 417,2 тис. голосів.

Як розподілилися голоси за наступні три варіанти:

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Київська – 328,6 тис.;

Столична – 242,4 тис.;

Північна – 138,9 тис.

Водночас українізація залізниці триває. На черзі – перейменування Південної, яка також отримала назву за географічною прив’язкою до російської імперії, хоча територіально розміщена у зовсім інших регіонах.

Південна залізниця охоплює території Харківської, Полтавської, Сумської, окремі райони Чернігівської та Луганської областей.

Нове опитування вже стартувало в Дії і триватиме до 17 березня.

Варіанти назв: