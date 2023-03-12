Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

ВСУ пытаются отбросить армию РФ на 20 км от среза воды, чтобы уменьшить обстрелы на Херсонщине — Гуменюк

Юля Захарченко, редактор ленты
ВСУ пытаются отбросить армию РФ на 20 км от среза воды, чтобы уменьшить обстрелы на Херсонщине — Гуменюк
Фото: Нацполиция

Силы обороны Украины пытаются отбросить армию Российской Федерации хотя бы на 20 км от среза воды, чтобы уменьшить интенсивность и количество вражеских обстрелов правобережья Херсонской области.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юг Украины Наталья Гуменюк в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

По ее словам, украинские военные постоянно уничтожают огневые позиции россиян. Однако оккупанты нередко разворачивают новые точки среди домов местных жителей на временно оккупированных территориях Украины.

Сейчас смотрят

В то же время российские захватчики продолжают терроризировать жителей левобережной Херсонщины, утверждает Гуменюк.

Она рассказала, что армия РФ намеренно обстреливает гражданскую инфраструктуру на временно оккупированных территориях, чтобы обвинить в атаке ВСУ и запугать людей.

Читайте
Мы так ждали ВСУ! О чем мечтают жители освобожденных сел Херсонщины

Теги: , , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка