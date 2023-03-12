ВСУ пытаются отбросить армию РФ на 20 км от среза воды, чтобы уменьшить обстрелы на Херсонщине — Гуменюк

Март, 12 в 18:27

Силы обороны Украины пытаются отбросить армию Российской Федерации хотя бы на 20 км от среза воды, чтобы уменьшить интенсивность и количество вражеских обстрелов правобережья Херсонской области.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юг Украины Наталья Гуменюк в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

По ее словам, украинские военные постоянно уничтожают огневые позиции россиян. Однако оккупанты нередко разворачивают новые точки среди домов местных жителей на временно оккупированных территориях Украины.

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В то же время российские захватчики продолжают терроризировать жителей левобережной Херсонщины, утверждает Гуменюк.

Она рассказала, что армия РФ намеренно обстреливает гражданскую инфраструктуру на временно оккупированных территориях, чтобы обвинить в атаке ВСУ и запугать людей.