Кто имеет право на вручение повестки — объяснение Лубинца

Март, 13 в 12:12

Повестки в военкомат имеют право вручать представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в частности, учебных заведений, управляющие многоквартирных домов, а также должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил некоторые моменты, которые вызывают больше всего вопросов.

Он также отметил, что законодательством не регламентировано место выдачи повесток, поэтому ее могут вручить как на улице или в кафе, так и на блокпосту или на рабочем месте.

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Лубинец также добавил, что украинцы имеют право проверить лицо, выдавшее повестку. Для этого перед тем, как принимать повестку, надо внимательно просмотреть удостоверение и саму повестку, в частности правильность заполнения документов.

— Выдача повесток во время военного положения должна происходить в соответствии с законодательством Украины, проводиться с соблюдением прав и свобод граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность, — подытожил омбудсмен.

Сейчас всеобщая мобилизация в Украине продолжается до 20 мая 2023 года.