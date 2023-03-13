Хто має право на вручення повістки – пояснення Лубінця

Березень, 13 в 12:12

Повістки до військкомату мають право вручати представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти, управителі багатоквартирних будинків, а також посадовці районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки.

Омбудсмен Дмитро Лубінець пояснив деякі моменти, які викликають найбільше запитань.

Він також наголосив, що законодавством не регламентовано місце видачі повісток, тому її можуть вручити як на вулиці чи в кафе, так і на блокпосту або ж на робочому місці.

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Лубінець також додав, що українці мають право перевірити особу, яка видала повістку. Для цього перед тим, як приймати повістку, треба уважно переглянути посвідчення і саму повістку, зокрема правильність заповнення документів.

– Видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України, проводитися з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність, – підсумував омбудсмен.

Наразі загальна мобілізація в Україні триває до 20 травня 2023 року.