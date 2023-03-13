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Собирал данные о военных ВСУ в госпиталях: агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы

Валентина Чорна, редактор ленты
Собирал данные о военных ВСУ в госпиталях: агента РФ приговорили к 15 годам тюрьмы
Фото: СБУ

Российского агента, которому ФСБ пообещала должность “заместителя министра” в Крыму, приговорили к 15 годам лишения свободы.

Предателем оказался бывший проректор одного из высших медицинских учебных заведений Киева.

После освобождения в 2020 году он переехал во временно оккупированный Крым, где его завербовали российские спецслужбы. За месяц до начала полномасштабного вторжения мужчина вернулся в Киев для выполнения вражеских задач.

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— Предатель собирал для агрессора информацию о военнослужащих ВСУ, которые находились на стационарном лечении в военных госпиталях и больницах Киевщины. Кроме этого, агент устанавливал контакты с украинскими и иностранными учеными для их дальнейшей вербовки в агентурный аппарат ФСБ, — сообщили в СБУ.

Для поиска нужных связей мужчина привлекал своих бывших коллег по работе и выпускников вуза, к которым обращался под предлогом подготовки диссертации.

В случае успешного выполнения задач, российская спецслужба гарантировала своему агенту назначение “заместителем министра здравоохранения” оккупационной администрации полуострова.

Впрочем, СБУ задокументировала преступные действия и задержала злоумышленника в мае прошлого года на попытке передачи агентурной информации врагу.

Суд признал преступника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет заключения.

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Источник: СБУ
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