Березень, 13 в 16:38

Російського агента, якому ФСБ пообіцяла посаду “заступника міністра” в Криму, засудили до 15 років позбавлення волі.

Зрадником виявився колишній проректор одного з вищих медичних навчальних закладів Києва.

Після звільнення у 2020 році він переїхав до тимчасово окупованого Криму, де його завербували російські спецслужби. За місяць до початку повномасштабного вторгнення чоловік повернувся до Києва для виконання ворожих завдань.

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– Зрадник збирав для агресора інформацію про військовослужбовців ЗСУ, які перебували на стаціонарному лікуванні у військових госпіталях та лікарнях Київщини. Крім цього, агент встановлював контакти з українськими та іноземними науковцями для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ, – повідомили в СБУ.

Для пошуку потрібних зв’язків чоловік залучав своїх колишніх колег по роботі та випускників вишу, до яких звертався під приводом підготовки дисертації.

У випадку успішного виконання завдань, російська спецслужба гарантувала своєму агенту призначення “заступником міністра охорони здоров’я” окупаційної адміністрації півострова.

Втім, СБУ задокументувала злочинні дії і затримала зловмисника у травні минулого року на спробі передачі агентурної інформації ворогу.

Суд визнав злочинця винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив йому 15 років ув’язнення.