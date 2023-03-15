Березень, 15 в 12:22

Тепла погода сприяє тому, що з початку наступного тижня в деяких регіонах України можна завершувати опалювальний сезон.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус.

– В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ, – наголосив нардеп.

За його словами, через потепління в Україні також суттєво знижується споживання електроенергії, збільшуються денні профіцити за рахунок зростання генерації сонячних електростанцій.

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– Водночас через пошкодження мереж обмеження у подачі електроенергії останніми днями були у Києві, Харкові, Житомирі, Одесі. Це ще раз підкреслює актуальність ідеї розподіленої генерації – електростанції мають бути максимально наближені до зон споживання. У випадку міст – це дахи будинків, які можуть використовуватися для СЕС, – підсумував Герус.