Февраль, 28 в 20:12

В Нафтогазе рассказали, когда завершится отопительный сезон и изменятся ли цены в Украине, если весной все еще будет холодно.

Об этом рассказал председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов в интервью журналисту ICTV Вадиму Карпьяку.

Его спросили, когда отключат отопление в Украине, учитывая возможное похолодание в марте и апреле, и изменятся ли цены за газ для потребителей среди населения, если отопительный сезон закончится в середине апреля.

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Председатель правления НАК Нафтогаза объяснил, что завершение отопительного сезона, то есть, когда в многоквартирных зданиях будут выключаться батареи, будет зависеть от температур в окружающей среде.

— Для частных домов газ поставляется постоянно, в течение всего года и решение о его отоплении принимается непосредственно владельцем этого дома. Относительно многоквартирных объектов, то есть поставки централизованного тепла, где оно производится теплокоммунэнерго и есть дополнительный объем газа для приготовления пищи, то есть тот, что есть в конфорках. Он также поставляется в течение всего года, — сказал он.

Алексей Чернышов надеется, что органы местного самоуправления смогут ограничить поставки газа в самом начале апреля, но в компании будут руководствоваться температурными показателями, которые есть в стране.

— Если будет холодно, то, безусловно, теплоснабжение будет продолжаться. В этом нет никакой угрозы, — сказал он.

В то же время глава правления Нафтогаза отметил, что в течение этого года газ будет необходимо экономить.

При этом Чернышов заверил, что тарифы на газ не будут меняться независимо от юридического или фактического завершения этого отопительного сезона.