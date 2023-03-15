Если заплатили за газ не туда: как вернуть деньги

Март, 15 в 13:59

Иногда при оплате коммунальных услуг люди могут ошибиться и отправить деньги “не туда”. Ошибки могут случиться, например, когда потребитель платит за ту или иную услугу новым для себя способом и впервые вводит свой лицевой счет (уникальный девятизначный номер, который можно найти на платежке).

Впрочем, все можно исправить. Даже онлайн. Как именно — рассказывают Факты ICTV.

Ошибки можно исправить

Буквально одна ошибка в цифре — и деньги идут уже на другое имя. Такое иногда случается.

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Но паниковать не стоит, успокаивают в Газоснабжающей компании Нафтогаз Украины. Если вы платили за потребленный газ, но ошиблись с лицевым счетом и отправили деньги “не туда”, все можно исправить.

Нужно лишь передать чек с ошибочной оплатой. Это можно сделать даже онлайн. Для этого сделайте четкое фото и отправьте его в Facebook Messenger или на электронную почту client@gas.ua.

Кроме того, распечатанный чек можно отправить обычной почтой по адресу: 25009, г. Кропивницкий, получатель ООО ГК Нафтогаз Украины.

Далее компания рассмотрит ваше обращение и вернет средства.

В Нафтогазе советуют всегда проверять свой номер лицевого счета перед тем, как нажать “Оплатить”.

Преимущества онлайн-оплаты

Кстати, оплатить коммунальные услуги в Украине можно легко и просто даже со своего смартфона.

Как уже писали Факты ICTV, это можно сделать как в привычных мобильных банковских приложениях, так и просто в мессенджерах, в частности Viber, Telegram и Facebook Messenger.

Достаточно войти в чат-бот, ввести номер своего лицевого счета и выбрать необходимую услугу в меню. Например: Мой счет — Оплатить. Далее останется только выбрать способ оплаты, указать номер банковской карты и подтвердить оплату.

Подробнее о работе чат-ботов GASUA можно посмотреть в видеоинструкции.

Если же вы регулярно пользуетесь компьютером, удобным вариантом для упорядочения вопросов коммунальных платежей могут стать личные кабинеты. Ведь там можно не только получить квитанцию и оплатить газ, но и выяснить все, что может понадобиться потребителю. Например — узнать актуальное состояние счета или получить детализацию начислений и тому подобное.

Для регистрации в my.gas.ua нужен тот же номер вашего лицевого счета (9 цифр), который можно найти в платежках от Нафтогаза.

Видеоинструкция по пользованию личным кабинетом здесь.