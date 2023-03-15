Якщо сплатили за газ не туди: як повернути гроші

Березень, 15 в 13:59

Іноді під час оплати комунальних послуг люди можуть помилитися і відправити гроші “не туди”. Помилки можуть трапитися, наприклад, коли споживач сплачує за ту чи іншу послугу новим для себе способом і вперше вводить свій особовий рахунок (унікальний дев’ятизначний номер, який можна знайти на платіжці).

Утім, усе можна виправити. Навіть онлайн. Як саме – розповідають Факти ICTV.

Помилки можна виправити

Буквально одна помилка в цифрі – і гроші йдуть уже на інше ім’я. Таке іноді трапляється.

Зараз дивляться

Але панікувати не варто, заспокоюють у Газопостачальній компанії Нафтогаз України. Якщо ви сплачували за спожитий газ, але помилилися з особовим рахунком і відправили гроші “не туди”, усе можна виправити.

Потрібно лише передати чек з помилковою оплатою. Це можна зробити навіть онлайн. Для цього зробіть чітке фото та надішліть його у Facebook Messenger або ж на електронну пошту client@gas.ua.

Крім того, роздрукований чек можна надіслати звичайною поштою на адресу: 25009, м. Кропивницький, отримувач ТОВ ГК Нафтогаз України.

Далі компанія розгляне ваше звернення й поверне кошти.

У Нафтогазі радять завжди перевіряти свій номер особового рахунку перед тим, як натиснути “Сплатити”.

Переваги онлайн-оплати

До речі, сплатити за комунальні послуги в Україні можна навіть зі свого смартфона.

Як уже писали Факти ICTV, це можна зробити як у звичних мобільних банківських застосунках, так і просто в месенджерах, зокрема Viber, Telegram та Facebook Messenger.

Достатньо увійти в чатбот, ввести номер свого особового рахунку й обрати необхідну послугу в меню. Наприклад: Мій рахунок – Сплатити. Далі залишиться лише обрати спосіб оплати, вказати номер банківської картки й підтвердити оплату.

Детальніше про роботу чатботів GASUA можна подивитися у відеоінструкції.

Якщо ж ви регулярно користуєтеся комп’ютером, зручнішим варіантом для впорядкування питань комунальних платежів можуть стати особисті кабінети. Адже там можна не лише отримати квитанцію та сплатити за газ, а й з’ясувати все, що може знадобитися споживачеві. Наприклад – дізнатися актуальний стан рахунку чи отримати деталізацію нарахувань тощо.

Для реєстрації в my.gas.ua потрібен той самий номер вашого особового рахунку (9 цифр), який можна знайти в платіжках від Нафтогазу.

Відеоінструкція з користування особистим кабінетом тут.