Март, 16 в 11:02

С началом полномасштабной войны на территории Украины тысячи украинцев вынуждены были убегать от ракет и выстрелов. Количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине превысило 8 млн человек.

И украинская власть, и международные организации начали поддерживать и помогать ВПЛ, предоставляя им разнообразную помощь.

Факты ICTV собрали информацию о всех денежных пособиях ВПЛ от различных структур. Подробнее читайте в нашем материале.

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Государственные пособия ВПЛ

Государственная выплата, в пределах которой ФОП и наемные работники с территорий, где продолжаются боевые действия, могут получить выплату 6 500 грн. Эту помощь необходимо было оформлять через сервис Дія.

Заявку на выплаты уже невозможно прислать, но деньги получили еще не все. Такая длительная задержка связана прежде всего с большим количеством желающих. Реестры до сих пор прорабатывают все данные.

Ежемесячная государственная помощь на проживание ВПЛ — 2 тыс. грн взрослому и 3 тыс. детям и людям с инвалидностью.

Сейчас эти выплаты ВПЛ поступают не всем, а только жителям определенных общин.

Компенсацию 450 грн за коммунальные услуги могут получить те, кто приютил у себя дома ВПЛ. В период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года сумма компенсации определяется на уровне 30 грн за каждый день.

Общая сумма компенсации определяется путем умножения общего количества человеко-дней на сумму компенсации за каждый человеко-день.

То есть, если один человек проживал 30 дней, то компенсация будет составлять 443,10 грн (14.77 грн. х 30 дней).

Украинцы, разместившие у себя дома ВПЛ, должны не позднее чем в течение следующего рабочего дня со дня размещения подать заявление в произвольной форме в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, госадминистрации или соответствующей военной администрации по месту жительства ВПЛ.

По 6 500 грн за трудоустройство ВПЛ. Украинские предприниматели смогут получать по 6 500 грн за каждого нанятого на работу переселенца.

Однако в январе 2023 года Кабинет Министров увеличил с 6500 до 6700 грн сумму компенсации, которую работодатели получают за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Международная помощь ВПЛ

Кроме государственной помощи внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, которая реализуется совместно с правительством Украины.

В частности, такую помощь ВПЛ могут получить от Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины.

Финансовая помощь в рамках программы составит 2 500 грн на человека. Выплаты будут осуществляться на основании данных из информационной базы внутренне перемещенных лиц.

Миссия Красного Креста совместно с Минсоцполитики сама будет определять, кому оказывать помощь, на основании сведений из Единой информационной базы внутренне перемещенных лиц и информационной платформы едопомощь.

Для уточнения подробностей можно обратиться на горячую линию – 0 800 332 656 или отправить электронное письмо на конфиденциальный адрес sos@redcross.org.ua или на общую feedback@redcross.org.ua.

Программы денежной помощи от ЮНИСЕФ Совместно и ООН.

Выплаты от ЮНИСЕФ Совместно — дополнительная поддержка многодетных украинских семей, пострадавших от войны. Многодетным семьям будет выплачиваться пособие в размере 2 200 грн раз в месяц, но не более чем на пятерых человек.

Также в 2023 году французская гуманитарная организация ACTED возобновила свою деятельность и начинает оказывать украинцам денежную помощь, которая была приостановлена летом 2022 года.

Размер денежной помощи составляет 2 220 грн на каждого члена семьи. Пособие будет выплачено единовременно из расчета на всех перемещенных членов семьи на период три месяца.

То есть вам на карту поступит 6 600 грн единовременным платежом.

Агентство ООН по делам беженцев. Программа ориентирована на уязвимые категории лиц ВПЛ, пострадавших от военных действий и тех, кто вернулся к своему постоянному месту жительства в определенные регионы Украины.

Если ваша семья соответствует всем критериям, после рассмотрения заявки вы получите на свою карту выплату в размере 2 220 грн (на одного человека).

Деньги будут поступать ежемесячно в течение трех месяцев. Обратите внимание, что 2 220 грн ‒ это выплата на одного человека. То есть, если в вашей семье три человека, суммарно вы получите 19 980 грн.

Денежная помощь от $1KProject. Это проект американского предпринимателя украинского происхождения Алекса Искольда. Проект имеет целью объединить спонсоров, которые готовы помочь украинцам.

Украинцы могут получить единовременную финансовую поддержку в размере $1 тыс. Фактически ее выплачивают семьи-спонсоры, изъявившие желание помочь.

Помощь от Международной организации по миграции. Приоритетной категорией украинцев для получения помощи от МОМ определены лица с инвалидностью, в частности среди ВПЛ.

Лица или семьи, которым будет оказана помощь от МОМ будут получать по 2200 грн на каждого члена семьи ежемесячно, в течение трех месяцев.

Международная организация по миграции выделила около 0,7 млрд грн для помощи украинцам, то есть выплаты смогут получить около 100 тыс. человек.