Март, 16 в 14:22

С 1 марта 2023 года в Украине состоялась индексация пенсий для почти всех категорий ее получателей. Еще в феврале 2023 года предполагалось, что размер пенсионных выплат в Украине увеличится на 20%.

Однако в результате мартовской индексации размер минимальной пенсии и выплат повысили лишь отдельным категориям граждан.

Факты ICTV узнавали, почему после мартовской индексации 2023 года не всем категориям получателей повысили пенсии и на сколько реально выросли пенсионные выплаты в Украине.

Сейчас смотрят

Почему пенсионные выплаты проиндексировали не всем категориям граждан?

В марте 2023 года стало известно, что условия перерасчета выплат отличаются в зависимости от вида и даты назначенной лицам пенсии.

Как сообщают в Пенсионном фонде, размер повышения выплат каждому конкретному пенсионеру определен индивидуально с учетом его личных показателей, в частности:

времени назначения;

продолжительности страхового стажа;

величины заработной платы;

закона, согласно которому пенсию назначили;

принадлежности к пенсионерам, которые не работают, и к определенной возрастной категории.

Например, для полумиллиона получателей пенсий, которым они были назначены в 2020-2022 годах, выплаты не индексировали. Такие лица просто получили повышение в размере 100 грн.

В ПФУ объясняют, что это связано с тем, что начиная с 2020 года пенсия рассчитывалась с более высокой, чем в предыдущие годы, средней заработной платы.

— Для 0,9 млн пенсий, назначенных от 1 января 2020 до 31 декабря 2022 г., которые не повысились с 1 марта 2023 г., установлена ежемесячная доплата в размере 100 гривен, — отмечают в ПФУ.

Поэтому люди, которым была назначена пенсия в 2020-2022 годах, уже получают значительно более высокие выплаты, чем те лица, которые имеют аналогичный стаж.

Также повышение пенсионных выплат в марте 2023 года обошло ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления. Индексация их пенсий на 19,7% состоится летом, повышение планируется на 1 июля 2023 года.

Кроме того, не проиндексировали пенсии пенсионерам, которые продолжают работать, хотя достигли пенсионного возраста. Их ждет автоматический перерасчет пенсий, запланированный на 1 апреля 2023 года.

В целом индексация пенсий в марте 2023 года коснулась только тех граждан, которые получают:

пенсию по возрасту;

минимальную пенсию;

пенсию по инвалидности;

а также пенсионеры-ликвидаторы аварии на ЧАЭС.

По словам эксперта по пенсионным вопросам Сергея Коробкина, много жалоб поступает от лиц с инвалидностью, которым выплаты в марте не повысили и оставили на минимальном уровне.

— Речь идет о лицах с наименьшими пенсиями размером 2100 грн. То есть это уровень минимальной пенсии (прожиточного минимума) для лиц, утративших трудоспособность, — говорит Коробкин.

Эксперт объясняет, что на самом деле есть разные виды пенсионных выплат, и когда речь идет об индексации, то это касается Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, который предусматривает, в том числе назначение пенсий по инвалидности.

— Зато есть другие выплаты, например, ежемесячная государственная социальная помощь для лиц с инвалидностью. Этот вид выплат предусмотрен совсем другим законом Украины О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсии, и лицам с инвалидностью. Фактически это не пенсии, а государственная социальная помощь, которая назначается не Пенсионным фондом, а органом социальной защиты населения. Соответственно, государственная социальная помощь по инвалидности (2093 грн) не индексируется! — подчеркивает эксперт.

Коробкин добавляет, что размер социальной помощи для лиц с инвалидностью зависит от прожиточного минимума, который в 2023 году не увеличился. Соответственно, выплаты тоже остаются без изменений!

— То есть лица, которые не имеют стажа и получают социальные выплаты, на индексацию этой помощи могут пока не рассчитывать. Эту помощь называют социальной пенсией, но по факту, она называется государственная социальная помощь, которая не считается пенсионной выплатой, соответственно, индексации не подлежит.

На сколько реально выросли пенсии после мартовской индексации 2023?

Пенсионный фонд Украины опубликовал результаты мартовской индексации пенсий.

— Во исполнение постановления Правительства от 24 февраля 2023 года № 168 проведена индексация пенсий на 19,7%, повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии — не менее 100 гривен, не более 1500 гривен, — сообщили в ПФУ.

Следовательно, на коэффициент увеличения 1,197 проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины:

Пенсии из солидарной системы — 9 млн пенсионеров, средний размер повышения — 587, 41 грн.

Пенсии пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы — 0,1 млн пенсионеров, средний размер повышения – 998,54 грн.

Пенсии военнослужащим — 0,5 млн пенсионеров, средний размер повышения – 1073, 56 грн.

Также был увеличен размер минимальной пенсии для:

0,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 + лет, получающим пенсию из солидарной системы и имеющим страховой стаж не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, — до 3120 грн .

. 0,3 млн пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, которые получают пенсию из солидарной системы и имеют страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, — до 3000 грн .

. 2,1 млн пенсионеров в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж не менее 30 лет у женщин и не менее 35 лет у мужчин, и лицам с инвалидностью I группы, получающим пенсии из солидарной системы, – до 2 760 грн .

. 0,3 млн других категорий пенсионеров, которые не работают — до 2520 грн.

Пенсионные выплаты повысились автоматически, начиная с 4 марта в установленные даты.