Удерживали в ужасных условиях. ГУР вернули украинок и их детей из сирийского плена
Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели операцию по освобождению из плена и эвакуации граждан Украины, в частности женщин и детей, которых удерживали в ужасных условиях на территории Сирии.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
– Военные разведчики вернули домой двух украинских женщин и шестерых детей — сегодня ночью они пересекли государственную границу, – говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что даже в условиях войны Украина не забывает о своих гражданах в беде.
– Даже в условиях российской агрессивной войны Украина не забывает о своих гражданах в беде и придет на помощь в любой точке земного шара, – отметили в ведомстве.
Ранее в ГУР сообщали, что Россия пытается договориться о поставках вооружения и боеприпасов не только с Ираном, но и со странами Африки и Ближнего Востока.
Фото: ГУР