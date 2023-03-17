Удерживали в ужасных условиях. ГУР вернули украинок и их детей из сирийского плена

Март, 17 в 12:48

Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели операцию по освобождению из плена и эвакуации граждан Украины, в частности женщин и детей, которых удерживали в ужасных условиях на территории Сирии.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

– Военные разведчики вернули домой двух украинских женщин и шестерых детей — сегодня ночью они пересекли государственную границу, – говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что даже в условиях войны Украина не забывает о своих гражданах в беде.

Сейчас смотрят

– Даже в условиях российской агрессивной войны Украина не забывает о своих гражданах в беде и придет на помощь в любой точке земного шара, – отметили в ведомстве.

Ранее в ГУР сообщали, что Россия пытается договориться о поставках вооружения и боеприпасов не только с Ираном, но и со странами Африки и Ближнего Востока.

Фото: ГУР