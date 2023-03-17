Утримували в жахливих умовах. ГУР повернули українок та їхніх дітей із сирійського полону
Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, зокрема жінок і дітей, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
– Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шістьох дітей ― сьогодні вночі вони перетнули державний кордон, – йдеться у повідомленні.
У ГУР зазначили, що навіть в умовах війни Україна не забуває про своїх громадян у біді.
– Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі, – зазначили у відомстві.
Раніше у ГУР повідомляли, що Росія намагається домовитися про поставки озброєння та боєприпасів не лише з Іраном, а й із країнами Африки та Близького Сходу.
Фото: ГУР