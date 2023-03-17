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Факти / Україна / Суспільство

Утримували в жахливих умовах. ГУР повернули українок та їхніх дітей із сирійського полону

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Утримували в жахливих умовах. ГУР повернули українок та їхніх дітей із сирійського полону

Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, зокрема жінок і дітей, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

 – Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шістьох дітей ― сьогодні вночі вони перетнули державний кордон, – йдеться у повідомленні. 

У ГУР зазначили, що навіть в умовах війни Україна не забуває про своїх громадян у біді.

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– Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі, – зазначили у відомстві. 

Раніше у ГУР повідомляли, що Росія намагається домовитися про поставки озброєння та боєприпасів не лише з Іраном, а й із країнами Африки та Близького Сходу.

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Фото: ГУР

Джерело: ГУР
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