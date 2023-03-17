Утримували в жахливих умовах. ГУР повернули українок та їхніх дітей із сирійського полону

Березень, 17 в 12:48

Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, зокрема жінок і дітей, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– Воєнні розвідники повернули додому двох українських жінок та шістьох дітей ― сьогодні вночі вони перетнули державний кордон, – йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що навіть в умовах війни Україна не забуває про своїх громадян у біді.

Зараз дивляться

– Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі, – зазначили у відомстві.

Раніше у ГУР повідомляли, що Росія намагається домовитися про поставки озброєння та боєприпасів не лише з Іраном, а й із країнами Африки та Близького Сходу.

Фото: ГУР