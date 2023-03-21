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Экзамены для получения гражданства Украины: Рада приняла законопроект

Юлия Соколова, редактор ленты
Паспорт і прапор України
Фото: Depositphotos

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект об условиях принятия в гражданство Украины.

Как проинформировал нардеп от Голоса Ярослав Железняк, за документ №7606 проголосовал 281 народный избранник. Инициатором проекта закона является Кабинет министров.

Законопроект вносит изменения в законы О гражданстве Украины и Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

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Согласно документу, обязательным условием для получения гражданства Украины теперь будет сдача экзаменов:

  • по основам Конституции Украины;
  • по истории Украины;
  • на уровень владения государственным (украинским) языком.

Речь идет об иностранцах и лицах без гражданства. Они должны будут подавать письменное заявление о том, что в случае получения гражданства обязуются в течение двух лет сдать экзамены. Также нужно будет подать документы о сдаче таких экзаменов.

Это, в частности, касается лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, принятие которых в гражданство представляет государственный интерес для Украины, проходящих военную службу по контракту в ВСУ, Государственной спецслужбе транспорта или Национальной гвардии, получивших вид на временное проживание. Они смогут получать гражданство без подтверджения уровня владения государственным языком. Однако им нужно будет подать обязательство о сдаче экзаменов.

Такие лица будут обязаны овладеть языком в течение двух лет со дня приобретения гражданства.

Невыполнение обязательств по сдаче экзаменов является основанием для потери гражданства Украины.

Как известно, инициатива о введении экзамена для получения гражданства Украины была обнародована на сайте петиций президента в мае 2022 года.

Петиция набрала более 26 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых. Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю комплексно проработать этот вопрос.

Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка

Источник: Верховная Рада
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