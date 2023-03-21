Березень, 21 в 14:48

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт щодо умов прийняття до громадянства України.

Як поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк, за документ № 7606 проголосував 281 народний обранець. Ініціатором проєкту закону є Кабінет міністрів.

Законопроєкт вносить зміни до законів Про громадянство України та Про забезпечення функціонування української мови як державної.

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Згідно із документом, обов’язковою умовою для отримання громадянства України тепер буде складання іспитів:

з основ Конституції України;

з історії України;

на рівень володіння державною (українською) мовою.

Йдеться про іноземців та осіб без громадянства. Вони повинні будуть подавати письмову заяву про те, що в разі набуття громадянства зобов’язуються протягом двох років скласти іспити. Також потрібно буде подати документи про складання таких іспитів.

Це, зокрема, стосується осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства становить державний інтерес для України, які проходять військову службу за контрактом у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту або Національній гвардії, які отримали посвідку на тимчасове проживання. Вони зможуть отримувати громадянство без засвідчення рівня володіння державною мовою. Однак їм потрібно буде подати зобов’язання про складання іспитів.

Такі особи будуть зобов’язані опанувати мову протягом двох років з дня набуття громадянства.

Невиконання зобов’язань щодо складання іспитів є підставою для втрати громадянства України.

Як відомо, ініціативу про запровадження іспиту для отримання громадянства України було оприлюднено на сайті петицій президента в травні 2022 року.

Петиція набрала понад 26 тис. голосів із 25 тис. необхідних. Згодом президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю комплексно опрацювати це питання.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка