Март, 21 в 12:57

Накануне в Тернопольском областном совете состоялось заседание рабочей группы по правомерности использования Почаевской Свято-Успенской лавры священниками Московского патриархата.

Об этом сообщил глава Тернопольского областного совета Михаил Головко.

По его словам, на сегодня Почаевская Свято-Успенская лавра — это последний форпост “русского мира” на Западе Украины, который продолжает работать на уничтожение украинского государства в то время, как лучшие сыновья и дочери народа отдают собственные жизни за свободу и независимость.

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— Поэтому одной из стратегических задач Тернопольского областного совета является изгнание служителей УПЦ МП из крупнейшей на территории нашего края православной святыни и лишение этой враждебной антиукраинской структуры права на пользование комплексом сооружений лавры, — решительно заявил Михаил Головко.

Поэтому депутаты облсовета проанализировали ситуацию и решили принять на ближайшей сессии ряд обращений относительно дальнейшего функционирования Почаевской лавры.

В частности, относительно подготовки обращения к Почаевскому городскому совету о передаче земельного участка из коммунальной в государственную собственность.

Сейчас земля под всеми сооружениями, включая те, которые относятся к Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику, находится в коммунальной собственности, что противоречит действующему законодательству.

Также будет подготовлено обращение относительно проверки законности застройки, проведенной УПЦ МП на территории лавры.

В Тернопольском облсовете хотят обратиться в Министерство культуры и информационной политики относительно расторжения договора безвозмездного пользования комплексом сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры — памятниками архитектуры, которые являются государственной собственностью.

Планируется обращение и в Совет национальной безопасности и обороны Украины относительно создания межведомственной рабочей группы, аналогично той, которая успешно наработала алгоритм действий для изгнания УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.