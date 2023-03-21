Березень, 21 в 12:57

Напередодні у Тернопільській обласній раді відбулося засідання робочої групи щодо правомірності використання Почаївської Свято-Успенської лаври священниками Московського патріархату.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

За його словами, на сьогодні Почаївська Свято-Успенська лавра – це останній форпост “русского міра” на Заході України, який продовжує працювати на знищення України в той час, як кращі сини та дочки віддають власні життя за свободу та незалежність.

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– Тому одним із стратегічних завдань Тернопільської обласної ради є вигнання служителів УПЦ МП із найбільшої на території нашого краю православної святині та позбавлення цієї ворожої антиукраїнської структури права на користування комплексом споруд лаври, – рішуче заявив Михайло Головко.

Тому депутати облради проаналізували ситуацію і вирішили ухвалити на найближчій сесії низку звернень щодо подальшого функціонування Почаївської лаври.

Зокрема, щодо підготовки звернення до Почаївської міської ради про передання земельної ділянки з комунальної у державну власність.

Наразі земля під усіма спорудами, включно з тими, що належать до Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, перебувають у комунальній власності, що суперечить чинному законодавству.

Також планується звернення щодо перевірки законності забудови, проведеної УПЦ МП на території лаври.

У Тернопільській облраді хочуть звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики щодо розірвання договору безоплатного користування комплексом споруд Почаївської Свято-Успенської лаври – пам’ятками архітектури, які є державною власністю.

Планується звернення і до Ради національної безпеки та оборони України щодо створення міжвідомчої робочої групи, аналогічної до тієї, яка успішно напрацювала алгоритм дій для вигнання УПЦ МП з Києво-Печерської лаври.