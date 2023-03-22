У Харкові запровадили графіки регулювання опалення: Терехов пояснив, що це означає

Березень, 22 в 15:38

У Харкові поки що не планують закінчувати опалювальний сезон, проте з 22 березня діють графіки регулювання опалення.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

– Щодо теплопостачання, ми запровадили графіки відключення, будемо поступово скорочувати постачання тепла. Усе це залежить від погодних умов. Повністю зупитини теплопостачання зараз неможливо, оскільки є певні побоювання щодо прогнозу погоди, – наголосив очільник міста.

Він також нагадав, що батареї повністю вимикаються тільки тоді, коли температура за три доби сягає +8 градусів.

Зараз дивляться

– Ми будемо поступово скорочувати теплопостачання. Таким чином, щоби зменшити витрати жителів міста та комунальників. Але в оселях харків’ян має бути тепло, – підсумував Терехов.

Раніше міськрада повідомила, що на джерелах теплопостачання КП Харківські теплові мережі 22 березня почали діяти графіки дискретного регулювання опалення. Тобто, щоб уникнути перегрівів у квартирах харків’ян, температура теплоносія знижуватиметься відповідно до підвищення температури повітря на вулиці.

Фото: Харківська міськрада