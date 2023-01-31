Январь, 31 в 12:56

Компания Укрзализныця расширяет железнодорожное сообщение меду Украиной и Польшей, назначив несколько новых поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ. Речь идет о поездах:

№89/73 – 74/90 Харьков, Киев – Перемышль;

№67/19 – 20/68 Киев – Варшава, Хелм.

Поезд №73/74 сообщением Харьков – Перемышль будет следовать по такому графику:

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с 19 февраля будет отправляться из Харькова по нечетным числам в 14:07, в Киев будет прибывать в 21:04, а в Перемышль – в 11:13;

будет отправляться из Харькова в 14:07, в Киев будет прибывать в 21:04, а в Перемышль – в 11:13; в обратном направлении, из Перемышля, будет отправляться по четным числам с 20 февраля в 13:45, а в Харьков прибывать в 10:01.

– Этот поезд даст жителям Харькова ежедневное сообщение с Польшей, поскольку назначенный несколько месяцев тому назад поезд №93/94 Харьков – Хелм курсирует из Харькова по четным числам, – уточнили в компании.

График движения поезда №67/19 – 20/68 Киев – Варшава, Хелм будет следующим:

поезд будет отправляться из Киева ежедневно с 19 февраля в 18:14, в Хелм будет прибывать в 4:55, а в Варшаву — в 10:12;

в 18:14, в Хелм будет прибывать в 4:55, а в Варшаву — в 10:12; в обратном направлении из Варшавы поезд будет отправляться в 17:45, из Хелма – в 23:45 и прибывать в Киев в 13:07.⠀

Во время этого рейса нужно будет производить пересадку. Так, пассажиры поезда №19/20 по прибытии в Хелм смогут пересесть на польский поезд ИС67 (№67/68), который прибудет в Варшаву в 10:12.

В обратном направлении из Варшавы польский поезд ИС68 будет выезжать в 17:45 и прибывать в Хелм в 21:10, а оттуда поездом №19/20 пассажиры доедут в Киев.

Билеты на польские поезда нужно будет покупать заранее онлайн на сайте железной дороги Польши.

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Билеты на новые поезда уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Детальнее о том, как будет курсировать новый рейс из Киева в Варшаву, рассказал член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко.

Как известно, в большинстве стран Евросоюза ширина между железнодорожными путями меньше, чем в Украине (составляет 1 435 мм против 1 520 мм в нашем государстве). Поэтому на границе вагоны переставляют на колесную базу, подходящую для более узкой европейской колем.

– Из Киева будет ехать традиционный варшавский поезд с вагонами узкого габарита, к которому прицепят 10 новых современных вагонов широкого габарита. И пока старым вагонам варшавского поезда на границе будут менять колесные пары, новые вагоны оттащат в Хелм по широкому украинскому пути, — рассказал Лещенко.

Он уточнил, что после замены колесной базы старые вагоны поезда прицепят в Хелме к польской электричке. В то же время пассажиры из новых вагонов выйдут в Хелме и смогут пересесть в эту же электричку, купив на нее билет. Все вместе прибудут в Варшаву в 10:12.

Лещенко отметил, что благодаря такому новшеству (комбинированному сообщению) поезд сможет перевезти в Варшаву больше пассажиров.

– Это новшество в условиях дефицита узкогабаритных вагонов позволит снять напряжение с поиском билетов в Варшаву. Начиная с 19 февраля из Киева сможет ехать не 180 пассажиров в Варшаву, а в таком комбинированном сообщении 540 пассажиров. Все прибудут в польскую столицу в удобное время 10:12 утра, чтобы успеть на самолеты из Варшавы, — рассказал Лещенко.

Как известно, еще в мае прошлого года Кабинет министров анонсировал строительство евроколеи, чтобы соединить украинскую железную дорогу с европейской. Согласно плану, сначала будут соединены большие узлы и крупные города, после чего пути постепенно расширят по всей Украине.

Источник: Telegram-канал Сергея Лещенко