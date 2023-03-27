Представители УПЦ МП заявили, что планируют вывезти из Лавры все, кроме мощей

Март, 27 в 19:45

Представители УПЦ МП заявили, что планируют вывезти из Национального заповедника Киево-Печерская лавра “все, кроме мощей”.

Об этом сообщает издание Радио Свобода со ссылкой на собеседников среди священников.

Издание обнародовало видео, на котором видно, что на выходе из дальних пещер заповедника исчезли иконы. Журналистка РС поинтересовалась у представителей УПЦ МП, куда они исчезли, но ответа не получила.

Сейчас смотрят

Однако другие представители религиозной организации заявили, что планируют вывезти из заповедника все, кроме мощей, потому что считают все имущество, включая иконы, собственностью своей церкви.

Напомним, 10 марта стало известно, что заповедник Киево-Печерская лавра известил УПЦ МП о расторжении с ними договора об аренде территории и зданий заповедника с 29 марта. Представителей религиозной организации известили, что они должны покинуть помещение до 29 марта.

Позже митрополит УПЦ МП Павел во время своей проповеди перед прихожанами выразил возмущение из-за решения Заповедника Киево-Печерская лавра разорвать контракт с религиозной организацией. 13 марта он заявил, что УПЦ МП до последнего будет отстаивать Лавру.

23 марта глава МКИП Александр Ткаченко сообщил о том, что происходит процесс выезда. Обращение митрополита о “защите святыни” он назвал на самом деле защитой самого митрополита.

Министр рассказал, что представители МВД и СБУ контролируют выезд священников УПЦ МП из Киево-Печерской лавры, а на выезде с территории Лавры проверяют авто относительно того, какое имущество перевозится.