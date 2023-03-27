Березень, 27 в 19:45

Представники УПЦ МП заявили, що планують вивезти із Національного заповідника Києво-Печерська лавра “все, окрім мощей”.

Про це повідомляє видання Радіо Свобода із посиланням на співрозмовників серед священників.

Видання оприлюднило відео, на якому помітно, що на виході з дальніх печер заповідника зникли ікони. Журналістка РС поцікавилася в представників УПЦ МП, куди вони зникли, але відповіді не отримала.

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Втім, інші представники релігійної організації заявили, що планують вивезти з заповідника усе, крім мощей, бо вважають усе майно, включно з іконами, власністю своєї церкви.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що заповідник Києво-Печерська лавра сповістив УПЦ МП про розірвання з ними договору про оренду території та будівель заповідника з 29 березня. Представників релігійної організації сповістили, що вони мають залишити приміщення до 29 березня.

Згодом митрополит УПЦ МП Павло під час своєї проповіді перед парафіянами висловив обурення через рішення Заповідника Києво-Печерська лавра розірвати контракт з релігійною організацією. 13 березня він заявив, що УПЦ МП до останнього буде відстоювати Лавру.

23 березня очільник МКІП Олександр Ткаченко повідомив про те, що відбувається процес виїзду. Звернення митрополита про “захист святині” він назвав насправді захистом самого митрополита.

Міністр розповів, що представники МВС і СБУ контролюють виїзд священників УПЦ МП із Києво-Печерської лаври, а на виїзді з території Лаври перевіряють авто щодо того, яке майно перевозиться.