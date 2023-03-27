Те, кто был врагами в мирной жизни, встали плечом к плечу – волонтер

Март, 27 в 19:45

Единство, которого враг не ожидал, продолжает ежедневно творить чудо, однако война продолжается, и мы должны максимально поддерживать украинских бойцов и людей, оказавшихся в затруднительном положении, уверен волонтер Всеукраинского благотворительного фонда Мира и Добра Владимир Земляков.

О волонтерстве и личных ощущениях тех, кто продолжает помогать с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Владимир Земляков, волонтер фонда Мира и Добра.

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– Расскажите о вашей совместной с Фондом деятельности. С чего все началось?

– В начале марта 2022 года, когда в Киеве и области массово организовывались волонтерские центры помощи, я познакомился с вице-президентом Всеукраинского благотворительного фонда Мира и Добра Александром Цверковичем. Как вы помните, тогда все остановилось: были закрыты магазины, горожане растеряны, многие пожилые люди остались без продуктов питания. А у Фонда было много мясной продукции, которую ему предоставил один из известных украинских производителей, и Александр предложил мне приобщиться к ним и помогать. Так мы вместе начали делать.

– Расскажите поподробнее, как вы помогали работе Фонда?

– Сначала, в Киеве, из той мясной продукции мы готовили еду, делали продуктовые наборы и развозили их по городу, а потом уже доставляли и в область, где нуждалась. К примеру, на Вышгородском направлении тогда стояли наши защитники, мы были на связи с местными депутатами, получали запросы и возили туда необходимые продукты. Также доставляли в Бровары, Пристоличную ОТГ, Святошинскую громаду. Всюду вокруг Киева, куда мы могли добраться – возили продукцию. Затем начали организовывать на местах гуманитарные и перевалочные центры. Делали их, например, на базе какого-нибудь склада или супермаркета с холодильниками. Туда приезжала фура с продуктами, мы ее разгружали, наши волонтеры расфасовывали эту продукцию по 100-200 кг и раздавали уже по направлениям, где этой едой кормили тероборону, ВСУ и нуждающихся в поддержке. Все это мы делали при поддержке фонда Мира и Добра.

– Сколько волонтеров вместе с вами работало за все время?

– Сотни людей, а может, и тысячи. Сложно сосчитать, ведь мы не могли видеть всех, это был налаженный живой организм в очень многих локациях. Работали все четко и добросовестно.

– Чем вы занимались потом, когда освободили Киевщину?

– После освобождения Киевской области, когда уже все более-менее заработало и людям стали доступны продукты, мы сосредоточились на помощи Силам обороны.

Начали активно собирать средства на закупку дронов, автомобилей для военных, разные бытовые вещи, коллиматорные прицелы, приборы ночного видения, собственно все, что требовалось и просили военные, мы все это находили и помогали.

И здесь без помощи Фонда мы не справились бы. Ведь так быстрее и не нужно было платить за растаможку машин. Волонтеры от фонда Мира и Добра ездили в Германию, Польшу, Великобританию, искали там необходимый транспорт, покупали его и перегоняли в Украину. Имея все необходимые документы (от Фонда и воинских частей. – Ред.), никаких проблем на границе не возникало. Пригнали машину, произвели обслуживание, передали военным, отчитались и затем продолжали снова. Все процессы были четкими и контролируемыми.



Володимир Земляков и Александр Цверкович

– Какая ситуация с помощью сейчас? Люди стали меньше донатить?

– Многие тоже потеряли возможность зарабатывать, обеспечивать собственные семьи и жертвовать средства. Но особенно неприятно и негативно влияет на общее состояние, когда показывают или рассказывают о тех, кто однажды уехал за границу и не вернулся. Или как блогер рассказывает, какой он классный, потому что свалил, а другие дураки, что так не сделали. Это очень демотивирует. Прежде всего, военных, во-вторых, нас – волонтеров. Мы ездим, скидываемся деньгами, возим гуманитарку, тратим собственные средства, которые нередко забираем от своих семей, чтобы купить ребятам на передовую.

Считаю, что нужно больше положительной информации показывать. Рассказывать о тех, кто что-то делает для страны, о наших Героях, следует поддерживать сплоченность людей.

– Что вам лично запомнится навсегда?

– Больше всего поражает сплоченность людей. Такого единства никто не ожидал. Все забыли о личных проблемах, какие-то проблемы, никто не думал ни о чем кроме того, чтобы что-то делать и приближать нашу Победу. Люди действительно изменились, даже те, кто был врагами в мирной жизни, стали плечом к плечу. Собственно, понимание – если ты не в окопе, не держишь в руках оружие, ты должен обязательно идти и делать что-то во благо своей страны, помогать людям, военным, терробороне и тому подобное. Эта сплоченность больше всего поразила. И благодаря этому мы многое смогли достичь. Враг точно на такое не рассчитывал.

Сергей Полишко, заместитель председателя Немишаевской территориальной громады и командир ДФТГ, волонтер.

– Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте волонтерства в первые месяцы полномасштабного вторжения России?

– Моя деятельность была достаточно широкой, если можно так сказать. Я командовал Добровольческим формированием Немешаевской территориальной громады и вместе с фондом Мира и Добра доставлял гуманитарную помощь – продукты питания и медикаменты в зону боевых действий, а также в деоккупированные города и села, туда, где люди больше всего в этом нуждались. Иногда это были полностью разбитые деревни.

– А как вы знали, что и куда везти?

– Мы связывались со старостами громад, узнавали конкретные потребности, поэтому наша помощь была адресной. Не так что привезли фуру с медикаментами, выгрузили – и все. Нет, у нас все было четко и под нужды.

– Скольким людям удалось помочь?

– Тысячам, без преувеличения. Тогда никто не считал. На это не было времени.

– А по военной линии?

Конечно, я сам командир ДФТГ, а также много контактируем с разными подразделениями. К нам обращались, мы прорабатывали запросы, передавали Фонду – и они, по возможности, максимально быстро их выполняли.

Первоначально это были продукты и медикаменты по Киевскому региону. Затем, после освобождения Киевщины, вместе с Фондом возили помощь на восток, в том числе в Бахмут, Авдеевку, Запорожское направление, Херсонщину, Харьковщину и т.д. Впоследствии уже были машины, разная военная амуниция…

– Занимаетесь ли волонтерством сейчас?

– Война продолжается. Так что помогать надо, и мы стараемся это делать ежедневно и максимально. Призываем что-то делать каждого, конечно, по мере сил. Волонтерство для меня стало частью жизни. Я точно знаю, что буду этим заниматься до Победы Украины над российским злом.

– Что вам лично запомнится навсегда?

– Невероятные люди. Часто совершенно незнакомые, но с первой же минуты работы вместе все мы, волонтеры, становились по-особому родными. И ощущение. Когда в любой момент может прилететь снаряд и уже нет сил, а люди работают и улыбаются, шутят. Это было что-то. Придавало силы и веры, что мы все делаем правильно и обязательно победим. С таким настроением работали и продолжаем.

– Как вы думаете, какова роль волонтерства после Победы?

Волонтерство – это серьезный опыт, который мы все получили. Это люди, готовые жертвовать личным ради благородных целей, ради помощи ближнему. И для них после Победы будет очень много работы. Нам всем вместе восстанавливать страну, в прямом и переносном смысле. Тысячи разрушенных жилищ, учебных заведений, больниц, изуродованная инфраструктура. Все это государству самостоятельно восстановить не по силам, здесь тоже понадобится волонтерское плечо. Также надеюсь, что часть волонтеров пойдут во власть и выметут остатки коррупции, мародерства, кумовства и главное – советщины со всех уровней. Так что работать будет над чем!

Справка: Всеукраинский благотворительный фонд Мира и Добра был создан в 2010 году. В то время, когда Украине как никогда требовалась помощь. Каждый из сотрудников Фонда имел опыт в разных отраслях: юриспруденция, экономика, маркетинг, военное дело, банковское дело, гостиничный бизнес.

За период своей деятельности Фонд поддержал около 8 млн украинцев.