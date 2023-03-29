Приближается кульминация боев: Маломуж о ситуации на фронте

Март, 28 в 23:57

На Донбассе продолжаются адские бои, враг пытается наступать с двойной силой, однако украинские воины мощно отбивают атаки российских оккупантов.

Сейчас наступает решающая ситуация на фронте – враг бросает в бой последние подразделения ЧВК Вагнера. Об этом заявил генерал украинской армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

— Вагнеровцы на 80% уничтожены, но их последние подразделения также бросают в бой. Под Угледаром почти уничтожена морская пехота противника, но туда Россия подтягивает силы из Сибири и Дальнего Востока, пытаясь продвинуться по критическим направлениям — в Бахмуте и Авдеевке, — отметил он.

Маломуж отметил, что украинским воинам практически удалось остановить наступление врага, продолжаются мощные оборонительные и контроборонные наступательные действия локального характера.

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По его словам, в результате действий украинских военных темп врага уменьшился на многих направлениях, снизилась интенсивность вражеского огня. В то же время у российской армии исчерпывается ресурс для ведения боевых действий — человеческий, военный, стрелковый, а также боеприпасы.

Генерал отметил, что наступает кульминация боев: несмотря на попытки РФ использовать последние резервы в Бахмуте и Авдеевке для дальнейшего продвижения и надежды на перспективу захвата этих двух городов, у страны-агрессора ничего не получается.