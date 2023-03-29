Наближається кульмінація боїв: Маломуж про ситуацію на фронті

Березень, 28 в 23:57

На Донбасі тривають пекельні бої, ворог намагається наступати з подвійною силою, проте українські воїни потужно відбивають атаки російських окупантів.

Зараз настає вирішальна ситуація на фронті – ворог кидає у бій останні підрозділи ПВК Вагнера. Про це заявив генерал української армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

– Вагнерівці на 80% знищені, але їхні останні підрозділи також кидають у бій. Під Вугледаром майже знищена морська піхота противника, але туди Росія підтягує сили з Сибіру та Далекого Сходу, намагаючись просунутися на критичних напрямках – в Бахмуті й Авдіївці, – зазначив він.

Маломуж наголосив, що українським воїнам практично вдалося зупинити наступ ворога, тривають потужні оборонні та контроборонні наступальні дії локального характеру.

Зараз дивляться

За його словами, внаслідок дій українських військових темп ворога зменшився на багатьох напрямках, знизилась інтенсивність ворожого вогню. Водночас у російської армії вичерпується ресурс для ведення бойових дій – людський, військовий, стрілецький, а також боєприпаси.

Генерал зазначив, що очікується кульмінація боїв: попри спроби РФ використати останні резерви в Бахмуті та Авдіївці для подальшого просування та надії на перспективу захоплення цих двох міст, у країни-агресора нічого не виходить.