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Факты / Україна

Боролся за свободу Украины и безопасность Польши: на войне погиб польский доброволец

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
свічка
Фото: Unsplash

На войне в Украине погиб доброволец из Польши, который, как предполагают, был командиром взвода Интернационального легиона.

О гибели польского гражданина сообщил министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что военный умер в пятницу, 24 марта.

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— Сегодня (в пятницу, — Ред.) погиб очередной украинский военный — гражданин Польши, — написал Дворчик.

По его словам, еще двое добровольцев получили ранения и находятся в тяжелом состоянии.

Также ранения получили два волонтера-медика, которые попали под огонь россиян в зоне боевых действий. Одного из пострадавших уже вывезли на территорию Польши для оказания лечения. Второй — все еще находится в Украине, его перевезли из Днепра в Киев для оказания помощи.

Журналист Polsat News в Украине Матеуш Лаховский в свою очередь сообщил, что погибшим является доброволец по имени Михал и он командир взвода Интернационального легиона.

— Он воевал против российского вторжения с апреля прошлого года. Он боролся за свободу Украины и безопасность Польши — он говорил об этом много раз. Его контракт заканчивался через месяц, и он хотел вернуться на родину и снова служить в польской армии, — добавил он.

Ляховский уточнил, месяц назад командир взвода Интернационального легиона лично получил медаль За отвагу от президента Украины Владимира Зеленского.

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