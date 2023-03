На войне в Украине погиб доброволец из Польши, который, как предполагают, был командиром взвода Интернационального легиона.

О гибели польского гражданина сообщил министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что военный умер в пятницу, 24 марта.

Lekko ranny wolontariusz dotarł do . Wolontariusz ciężko ranny został przewieziony z Dniepru do Kijowa. Niestety to nie jest dobry czas. Dziś zginął kolejny żołnierz -obywatel , a dwóch kilka dni temu rannych wciąż jest w stanie poważnym. Wielkie dzięki @ZPHM_PL pic.twitter.com/AEVDLwqiZH

