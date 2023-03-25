Март, 25 в 12:35

На войне в Украине погиб доброволец из Польши, который, как предполагают, был командиром взвода Интернационального легиона.

О гибели польского гражданина сообщил министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что военный умер в пятницу, 24 марта.

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— Сегодня (в пятницу, — Ред.) погиб очередной украинский военный — гражданин Польши, — написал Дворчик.

Lekko ranny wolontariusz dotarł do . Wolontariusz ciężko ranny został przewieziony z Dniepru do Kijowa. Niestety to nie jest dobry czas. Dziś zginął kolejny żołnierz -obywatel , a dwóch kilka dni temu rannych wciąż jest w stanie poważnym. Wielkie dzięki @ZPHM_PL pic.twitter.com/AEVDLwqiZH — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) March 24, 2023

По его словам, еще двое добровольцев получили ранения и находятся в тяжелом состоянии.

Также ранения получили два волонтера-медика, которые попали под огонь россиян в зоне боевых действий. Одного из пострадавших уже вывезли на территорию Польши для оказания лечения. Второй — все еще находится в Украине, его перевезли из Днепра в Киев для оказания помощи.

Журналист Polsat News в Украине Матеуш Лаховский в свою очередь сообщил, что погибшим является доброволец по имени Михал и он командир взвода Интернационального легиона.

— Он воевал против российского вторжения с апреля прошлого года. Он боролся за свободу Украины и безопасность Польши — он говорил об этом много раз. Его контракт заканчивался через месяц, и он хотел вернуться на родину и снова служить в польской армии, — добавил он.

Ляховский уточнил, месяц назад командир взвода Интернационального легиона лично получил медаль За отвагу от президента Украины Владимира Зеленского.