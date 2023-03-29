Під час виконання бойового завдання загинув український льотчик Кирилюк
Під час виконання бойового завдання загинув український військовослужбовець, льотчик, майор Денис Кирилюк.
Про це повідомив інший український військовослужбовець, також льотчик, майор Повітряних сил ЗСУ Вадим Ворошилов.
– У ніч із 27 на 28 березня загинув льотчик, майор Денис Кирилюк, під час виконання бойового завдання. У нього залишилися дружина, неповнолітня донька та син, – поділився він.
За своє життя Денис Кирилюк здійснив понад 80 бойових вильотів. З них 70 – за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб знищувати ворога. У серпні 2022 року українського льотчика нагородили орденом За мужність III ступеня.
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Фото: Вадим Ворошилов