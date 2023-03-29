Під час виконання бойового завдання загинув український льотчик Кирилюк

Березень, 28 в 22:29

Під час виконання бойового завдання загинув український військовослужбовець, льотчик, майор Денис Кирилюк.

Про це повідомив інший український військовослужбовець, також льотчик, майор Повітряних сил ЗСУ Вадим Ворошилов.

– У ніч із 27 на 28 березня загинув льотчик, майор Денис Кирилюк, під час виконання бойового завдання. У нього залишилися дружина, неповнолітня донька та син, – поділився він.

За своє життя Денис Кирилюк здійснив понад 80 бойових вильотів. З них 70 – за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб знищувати ворога. У серпні 2022 року українського льотчика нагородили орденом За мужність III ступеня.

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Фото: Вадим Ворошилов