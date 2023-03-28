Защита государственных границ от врага: Зеленский приехал в Сумскую область

Март, 28 в 17:09

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с официальным визитом в Сумскую область, где осмотрел государственные границы.

— Сумщина. Наша граница. Ознакомился с несением службы пограничными нарядами по прикрытию рубежей государства, — отметил президент.

По его словам, украинские пограничники работают в тесном взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины для защиты государственной границы от врага.

Стоит отметить, что российские войска постоянно обстреливают приграничные территории Сумской области из различного тяжелого вооружения, сбрасывают десяток авиабомб на жилые кварталы, дома местных жителей, убивают и калечат украинцев.