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Защита государственных границ от врага: Зеленский приехал в Сумскую область

Юля Захарченко, редактор ленты
Защита государственных границ от врага: Зеленский приехал в Сумскую область
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с официальным визитом в Сумскую область, где осмотрел государственные границы.

— Сумщина. Наша граница. Ознакомился с несением службы пограничными нарядами по прикрытию рубежей государства, — отметил президент.

По его словам, украинские пограничники работают в тесном взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины для защиты государственной границы от врага.

Фото: Офис президента

Стоит отметить, что российские войска постоянно обстреливают приграничные территории Сумской области из различного тяжелого вооружения, сбрасывают десяток авиабомб на жилые кварталы, дома местных жителей, убивают и калечат украинцев.

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Источник: Офис президента
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