Захист державних кордонів від ворога: Зеленський приїхав на Сумщину

Березень, 28 в 17:09

Президент України Володимир Зеленський приїхав з офіційним візитом до Сумської області, де оглянув державні кордони.

– Сумщина. Наш кордон. Ознайомився з несенням служби прикордонними нарядами із прикриття рубежів держави, – зазначив президент.

За його словами, українські прикордонники працюють у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони України для захисту державного кордону від ворога.

Варто зазначити, що російська війська постійно обстрілюють прикордонні території Сумської області з різного важкого озброєння, скидають десятками авіабомби на житлові квартали, будинки місцевих жителів, вбивають і калічать українців.