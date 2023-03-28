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Захист державних кордонів від ворога: Зеленський приїхав на Сумщину

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Захист державних кордонів від ворога: Зеленський приїхав на Сумщину
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський приїхав з офіційним візитом до Сумської області, де оглянув державні кордони.

– Сумщина. Наш кордон. Ознайомився з несенням служби прикордонними нарядами із прикриття рубежів держави, – зазначив президент.

За його словами, українські прикордонники працюють у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони України для захисту державного кордону від ворога.

Фото: Офіс президента

Варто зазначити, що російська війська постійно обстрілюють прикордонні території Сумської області з різного важкого озброєння, скидають десятками авіабомби на житлові квартали, будинки місцевих жителів, вбивають і калічать українців.

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Джерело: Офіс президента
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