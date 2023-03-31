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Через перешкоджання доступу комісії в Лавру знову подали заяву в поліцію – МКІП

Юля Захарченко, редакторка стрічки
представники УПЦ МП виїджають з лаври
Фото: Getty Images

Національний заповідник Києво-Печерська лавра знову подав заяву до Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у Києві через незаконне перешкоджання доступу представників УПЦ Московського патріархату до державного майна.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

За даними МКІП, комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника Києво-Печерська лавра знову не змогла розпочати роботу в Лаврі через перешкоджання УПЦ МП.

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– Так, за повторної спроби оглянути одне з приміщень, комісія не змогла потрапити до будівлі, бо та була зачинена. Ключі, які передали представники монастиря, не підійшли до серцевини замка приміщення. Про це комісія склала відповідний акт, – зазначають у Мінкульті.

Варто зазначити, що ще два дні тому, 29 березня, представники Української православної церкви Московського патріархату були зобов’язані звільнити будівлі Києво-Печерської лаври, проте досі комісія з приймання-передачі державного майна не може туди потрапити.

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