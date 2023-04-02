К концу века население Земли может сократиться до 6 млрд — исследование

Апрель, 02 в 15:28

Анализ тенденций рождаемости свидетельствует, что рост населения может остановиться к 2050 году, а количество людей на Земле сократится до 6 млрд человек к 2100 году.

Об этом пишет Live Science со ссылкой на результаты исследования, которое было проведено по заказу некоммерческой организации Римский клуб.

Если нынешние тенденции сохранятся, то население мира, которое сейчас составляет 7,96 млрд, достигнет пика в 8,6 млрд в середине века, а затем уменьшится почти на 2 млрд к концу века.

Сейчас смотрят

Этот прогноз содержит как хорошие, так и плохие новости для человечества, поскольку резкое сокращение численности населения несколько смягчит экологические проблемы Земли, хотя и не решит их.

В тоже время сокращение численности населения приведет к старению человечества в целом и уменьшению доли людей трудоспособного возраста, что возложит еще большее бремя на молодежь в финансировании здравоохранения и пенсионного обеспечения.

— Мы знаем, что быстрое экономическое развитие в странах с низким уровнем дохода оказывает огромное влияние на уровень рождаемости. Показатели рождаемости снижаются, когда девушки получают доступ к образованию, а женщины — экономические возможности и доступ к лучшему здравоохранению, — говорит Пер Эспен Стокнес, директор Центра устойчивого развития Норвежской бизнес-школы и руководитель проекта Earth4All.

Стоит отметить, что в 2022 году Организация Объединенных Наций прогнозировала, что население мира достигнет 9,7 млрд к 2050 году и вырастет до 10,4 млрд к 2100 году. По оценкам ООН десятилетней давности, население достигнет 11 млрд.

Другие исследования также прогнозировали рост населения. Однако модель Earth4All несколько сложнее, она интегрирует переменные, связанные с окружающей средой и экономикой.

К ним относятся избыток энергии, неравенство, производство продуктов, уровень доходов и влияние будущего глобального потепления.