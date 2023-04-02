До кінця століття населення Землі може скоротитися до 6 млрд – дослідження

Квітень, 02 в 15:28

Аналіз тенденцій народжуваності свідчить, що зростання населення може зупинитися до 2050 року, а кількість людей на Землі скоротиться до 6 млрд осіб до 2100 року.

Про це пише Live Science з посиланням на результати дослідження, яке було проведене на замовлення некомерційної організації Римський клуб.

Якщо нинішні тенденції збережуться, то населення світу, яке зараз становить 7,96 млрд, досягне піку в 8,6 млрд в середині століття, а потім зменшиться майже на 2 млрд до кінця століття.

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Цей прогноз містить як хороші, так і погані новини для людства, оскільки різке скорочення чисельності населення дещо пом’якшить екологічні проблеми Землі, хоча й не вирішить їх.

Водночас скорочення чисельності населення призведе до старіння людства в цілому та зменшення частки людей працездатного віку, що покладе ще більший тягар на молодь у фінансуванні охорони здоров’я та пенсійного забезпечення.

– Ми знаємо, що швидкий економічний розвиток у країнах з низьким рівнем доходу має величезний вплив на рівень народжуваності. Показники народжуваності знижуються, коли дівчата отримують доступ до освіти, а жінки – економічні можливості та доступ до кращої охорони здоров’я, – каже Пер Еспен Стокнес, директор Центру сталого розвитку Норвезької бізнес-школи та керівник проєкту Earth4All.

Варто зазначити, що у 2022 році Організація Об’єднаних Націй прогнозувала, що населення світу досягне 9,7 млрд до 2050 року і зросте до 10,4 млрд до 2100 року. За оцінками ООН десятирічної давнини, населення сягне 11 млрд.

Інші дослідження також прогнозували зростання населення. Однак модель Earth4All дещо складніша, вона інтегрує змінні, пов’язані з навколишнім середовищем та економікою.

До них відносяться надлишок енергії, нерівність, виробництво харчів, рівень доходів і вплив майбутнього глобального потепління.