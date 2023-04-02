Після підриву автівки колаборанта Москвіна у Маріуполі проводять зачистку

Квітень, 02 в 16:40

У тимчасово окупованому Маріуполі після підриву автівки колаборанта Михайла Москвина окупанти вже тиждень проводять зачистку та шукають членів Маріупольського спротиву.

Про це у своєму Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Як проходить зачистка в Маріуполі. Вчора по проспекту Металургів. На кожному перехресті по дві автівки з російськими військовими, – написав він.

Радник зазначив, що кожні 200 метрів вулиці міста патрулюють російські поліцейські та військові. Перевіряють документи та телефони перехожих, а також здійснюють вибіркові обшуки квартир та будинків.

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– Велика кількість поліцейських автопатрулів, пригнаних з Донецька. Тотальна перевірка документів та телефонів. Вибіркова перевірка квартир з обшуками. Так – від району в район. Від кварталу до кварталу. Майже тиждень щодня, – зазначив Андрющенко.



Нагадаємо, 27 березня у Маріуполі підірвали авто так званого начальника поліції Михайла Москвіна.

Саме він є відповідальним за організацію фільтраційних заходів, які призвели до чисельних арештів цивільного населення в окупованому місті. Нині Москвін перебуває у лікарні № 2 у тяжкому стані.