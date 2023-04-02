Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Після підриву автівки колаборанта Москвіна у Маріуполі проводять зачистку

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Після підриву автівки колаборанта Москвіна у Маріуполі проводять зачистку

У тимчасово окупованому Маріуполі після підриву автівки колаборанта Михайла Москвина окупанти вже тиждень проводять зачистку та шукають членів Маріупольського спротиву.

Про це у своєму Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Як проходить зачистка в Маріуполі. Вчора по проспекту Металургів. На кожному перехресті по дві автівки з російськими військовими, – написав він. 

Радник зазначив, що кожні 200 метрів вулиці міста патрулюють російські поліцейські та військові. Перевіряють документи та телефони перехожих, а також здійснюють вибіркові обшуки квартир та будинків. 

Зараз дивляться

– Велика кількість поліцейських автопатрулів, пригнаних з Донецька. Тотальна перевірка документів та телефонів. Вибіркова перевірка квартир з обшуками. Так – від району в район. Від кварталу до кварталу. Майже тиждень щодня, – зазначив Андрющенко.


Нагадаємо, 27 березня у Маріуполі підірвали авто так званого начальника поліції Михайла Москвіна.

Саме він є відповідальним за організацію фільтраційних заходів, які призвели до чисельних арештів цивільного населення в окупованому місті. Нині Москвін перебуває у лікарні № 2 у тяжкому стані.

Читайте
Окупанти вантажівками везуть через Маріуполь “зуби дракона”

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка