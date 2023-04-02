Жадан подарил Залужному свою книгу, главнокомандующий ВСУ не сдержал эмоций

Апрель, 02 в 16:43

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с украинским писателем и музыкантом Сергеем Жаданом.

В сети появилось видео, на котором Жадан дарит Залужному свою книгу.

Главнокомандующий ВСУ не мог сдержать положительных эмоций и сразу же зачитал строчку из стихотворения поэта: Перші дні листопада. Вона спить у порожній кімнаті у чужому ліжку.

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Тогда, улыбаясь, Залужный листает книгу и говорит: Ты не представляешь! Похоже, он был очень счастлив получить такой подарок.

В ответ Жадан предложил оставить автографы друг другу.

Когда именно состоялась встреча главнокомандующего ВСУ и писателя, не сообщается.

Последний раз публично Жадан и Залужный встречались в начале февраля, чтобы вместе подписать книги, которые разыгрывали за донаты на ВСУ. Благодаря этой акции удалось собрать 2,2 млн грн.

Недавно Сергей Жадан рассказывал, что за прошлую осень на благотворительных мероприятиях за рубежом он вместе с группой Жадан и Собаки собрал 5 млн грн, на которые были куплены автомобили дроны, тепловизоры, снаряжение для украинских защитников.